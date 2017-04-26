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«الجنايات» تصدر اليوم الحكم على شاب قتل آخر بسبب فتاة بالزاوية الحمراء
تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم |حسام
خ| لاتهامه بضرب شاب، وإسقاطه في النيل، ما أسفر عن مصرعه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وهاني سيد، وسكرتارية عامر علي، ويحيى عبد الرشيد.كانت نيابة شمال القاهرة، أحالت المتهم |حسام| إلى محكمة الجنايات في يونيو ٢٠١٦، لاتهامه بدفع المجني عليه |محمد عاطف| في مياه النيل بمنطقة الزاوية الحمراء بعد تشاجرهما بسبب معاكسة المجني عليه لفتاة برفقته.قال الشاهد |حسام محمد|، صاحب جراج، في التحقيقات إن المجني عليه شاهد المتهم برفقة فتاتين (شقيقتين) على إحدى المراكب بترعة الإسماعيلية، واصطحب إحداهما إلى مشتل قريب، تاركا الأخرى، وفي تلك اللحظة قرر المجني عليه محمد، الذهاب إليها وعرض إقامة علاقة مع الفتاة الثانية بالمركب، مستغلا انشغال المتهم ورفيقته، وفور وصوله صرخت الفتاة فعاد المتهم للتشاجر معه فسقط في النيل، بحسب أقوال الشاهد.وأكدت |زهور.م| الفتاة على المركب، أن المجني عليه عرض عليها إقامة علاقة غير شرعية معها، وعندما رفضت تشاجر معها وحاول المتهم الذي تجمعها وشقيقتها به علاقة صداقة إبعاده فنتج عنه سقوطه في الماء حتى لقي مصرعه غرقا.وعن سبب ذهاب الفتاة الأولى بصحبة المتهم إلى المشتل، قالت |فايزة.م| إنها اصطحبت المتهم إلى المشتل لرغبتها في جمع بعض الورود، وإنهما كانا في نزهة نيلية بحكم صداقتهما.وأكدت تحريات محمد أحمد عبد المحسن، الضابط بمباحث الزاوية الحمراء ما جاء بأقوال الشهود، وأن الواقعة صحيحة على النحو الوارد بالتحقيقات.
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