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الصين تدشن أول حاملة طائرات محلية الصنع
بكين (رويترز) - دشنت الصين يوم الأربعاء أول حاملة طائرات محلية الصنع والتي ستنضم إلى أخرى كانت قد اشترتها مستعملة من أوكرانيا.
يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بشأن كوريا الشمالية والمخاوف بشأن نهج بكين الصارم في بحر الصين الجنوبي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن من غير المتوقع أن تدخل حاملة الطائرات، التي صممت في الصين وبنيت في ميناء داليان بشمال شرق البلاد، الخدمة قبل العام 2020.
والإعلان الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ترددت بشأنه أنباء كثيرة من قبل حيث نشر محللون عسكريون أجانب ووسائل إعلام صينية على مدى شهور صورا التقطتها الأقمار الصناعية وقصصا إخبارية بشأن تطوير حاملة الطائرات الثانية. وأكدت الصين وجودها في أواخر 2015.
ويأتي تدشين حاملة الطائرات عقب احتفال الصين يوم الأحد بالذكرى 68 لتأسيس البحرية الصينية ووسط تصاعد التوتر مجددا بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بسبب البرامج النووية والصاروخية لبيونجيانج.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
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