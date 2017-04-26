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نظر محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم «داعش».. اليوم
26
ابريل
2017
03:44 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة دائرة 5 إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم شريف الششتاوى أبو رية المكنى |أبو صهيب|، في القضية رقم 409 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم، أنه في الفترة من أبريل 2013 إلى مايو 2015، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حيث التحق المتهم بتنظيم |داعش| الإرهابي بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.
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