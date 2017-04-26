تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم، أنه في الفترة من أبريل 2013 إلى مايو 2015، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حيث التحق المتهم بتنظيم |داعش| الإرهابي بدولة سوريا، وتلقى تدريبات عسكرية وشارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر.