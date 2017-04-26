سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنه تم نقل بعض أجزاء نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي إلى موقع في جنوب البلاد وإن عملية نشر النظام ستكتمل ليصبح جاهزا للتشغيل بنهاية العام الحالي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل ضمان تشغيل مبكر للنظام ثاد ردا على تطور التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية."

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)