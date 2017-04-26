اخبار مصر
-
رياضة
- أبو المجد رئيسا لقطاع الناشئين بالأهلي وعبد الصمد مشرفا على الأكاديميات
- تشيلسي يهدئ الأعصاب ويعزز صدارته بالفوز على ساوثامبتون
- اليوم.. وليد سليمان يخضع للفحص الطبي قبل مران الأهلي
- إسلام جمال يوجه رسالة لشيكا عقب أنباء وقوع أزمة بينهما
- نادال يواجه دوترا سيلفا في بطولة برشلونة بملعب يحمل اسم اللاعب الاسباني
- جراح غرناطة تتضاعف في الدوري الاسباني بعد خسارة ثالثة تحت قيادة ادمز
- تشيلسي يعزز صدارته بالفوز 4-2 على ساوثامبتون
- انجيه يهزم جانجون ويتأهل لنهائي كأس فرنسا
- 20 لاعبا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش
- فياريال يفوز على أتلتيكو مدريد 1 / 0 في الدوري الإسباني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كوريا الجنوبية: نقل أجزاء من نظام الدفاع الصاروخي ثاد لموقع الانتشار
26
ابريل
2017
03:22 AM
بواسطة
سول (رويترز) - قالت كوريا الجنوبية يوم الأربعاء إنه تم نقل بعض أجزاء نظام ثاد الأمريكي للدفاع الصاروخي إلى موقع في جنوب البلاد وإن عملية نشر النظام ستكتمل ليصبح جاهزا للتشغيل بنهاية العام الحالي.
وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان "تعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من أجل ضمان تشغيل مبكر للنظام ثاد ردا على تطور التهديد النووي والصاروخي لكوريا الشمالية."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع