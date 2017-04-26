595 أطنان مواد غذائية داخل مخزن سلع غذائية.وتمكنت مباحث التموين بملوي، مساء أمس الثلاثاء، من مصادرة |1.667 طن زيت طعام، 1.590 طن مكرونة، 388 كيلو سمن نباتي|، داخل مخزن سلع غذائية ملك ل|إبراهيم. ن.ع|، 29 عاما، كائن بشارع ناصر، ببندر ملوي، ومقيم بذات الناحية، بدون فواتير ومجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات دالة على مصدرها. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6235 لسنة 2017 جنح قسم ملوي.