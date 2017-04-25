تمكنت المباحث الجنائية، بالاشتراك مع الأمن الوطني ببني سويف، من إلقاء القبض على مدرسين، ينتميان لجماعة الإخوان الإرهابية، بقرية الفنت، التابعة لمركز الفشن

كان جهاز الأمن الوطني ببني سويف، تلقى معلومات، تفيد تواجد المتهمين الهاربين؛ أيمن عامر مدرس ابتدائي، ومحمد جمال مدرس إعدادي، بمنزلهما، بقرية الفنت، والصادر لهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة؛ لقيامهما بالاشتراك في تظاهرات ومسيرات نظمتها جماعة الإخوان الإرهابية، وقيامهما بمهاجمة رجال الجيش والشرطة وقطع الطريق العام.وعلي الفور تمكن رجال الأمن الوطني والمباحث الجنائية من إلقاء القبض عليهما، داخل منزلهما بقرية الفنت، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق معهما، فيما نسب إليهما من اتهامات.