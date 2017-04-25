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تفاصيل سقوط كهربائي من الطابق الرابع بالبساتين
تجرد صديقان من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقاما بإلقاء صديقهما من الطابق الرابع، من داخل شقته بمنطقة البساتين، بعدما تخلف عن وعوده لهما بإحضاره ساقطات؛ لممارسة الرذيلة معهم، وكذلك تعذر عن سداد مبالغ مالية، كان أخذها من أحد المتهمين
التحقيقاتكشفت تحقيقات النيابة، أن المجني عليه اقترض مبلغا ماليا من أحد الأشخاص، وعندما حان موعد السداد تعذر، فطلب منه أحد أصدقائه بإحضار ساقطات إلى شقته؛ لممارسة الرذيلة معهم، ووافق المجني عليه، وحدد موعدا لهما لمقابلتهما.وفاته بعد أسبوعين وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حضرا في الموعد المحدد، ولم يجدا الساقطات، فنشبت بينهم مشادة كلامية، وقال المتهمان للمجني عليه، بأنه نصب عليهما، وقام بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، تم نقله للمستشفى؛ لتلقى العلاج، واستمر داخل العناية المركز لمدة أسبوعين من الواقعة، وبعدها فارق الحياة. الكشف الطبيوبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليه، أفاد إصابته بكسر في الجمجمة، والذراع الأيسر، ونزيف بالمخ والبطن، أدى إلى دخوله في غيبوبة.أمر محمد أمين وكيل نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب، بحبس بائع خردة وعامل 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بإلقاء كهربائي من الطابق الرابع.وكان قسم شرطة البساتين تلقى إخطارا يفيد بسقوط كهربائي من الطابق الرابع بمنطقة البساتين، وانتقل فريق من البحث الجنائي، وبالفحص تبين أنه أثناء سقوط المجني عليه من الطابق الرابع، كان بصحبته اثنين من أصدقائه، بناءً على اتفاق مسبق بينهم؛ لممارسة الرذيلة مع إحدى الساقطات، من المفترض أن يحضرها لهم ولكن تخلف عن ذلك.التحرياتوكشفت التحريات سقوط المجني عليه من شقته، الكائنة بالطابق الرابع، وبسؤال والد المجني عليه، اتهم «م. م» بائع خردة، والسابق اتهامه في قضايا سرقة بالإكراه، و«ع. ش» عامل.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم كانوا بصحبة المجني عليه، وأنه قام بمغافلتهما وألقى بنفسه من الطابق الرابع.
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