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الداخلية تنفي وقوع اشتباكات بين الأمن والباعة الجائلين في القليوبية
25
ابريل
2017
18:46 PM
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نفى مسئول مركز الإعلام الأمني ما تردد اليوم الثلاثاء، بشأن حدوث اشتباكات بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبعض الباعة الجائلين أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمحيط محطة مترو كلية الزراعة
كانت بعض المواقع تداولت أخبار عن نشوب اشتباكات بين رجال الأمن بمديرية أمن القليوبية وبعض الباعة الجائلين.
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