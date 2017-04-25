الداخلية تنفي وقوع اشتباكات بين الأمن والباعة الجائلين في القليوبية

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني ما تردد اليوم الثلاثاء، بشأن حدوث اشتباكات بين الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبعض الباعة الجائلين أثناء تنفيذ حملة إزالة إشغالات بمحيط محطة مترو كلية الزراعة