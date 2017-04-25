أمرت نيابة منيا ههيا العامة بإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بعرض شقيقتين على الطب الشرعي، لبيان صحة ادعائهما بالتعرض للاعتداء جنسيًا من عدمه على يد والدهما

تعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية إخطارا من مأمور مركز شرطة ههيا، بورد بلاغ من كل من |عبير ح ع| معلمة بإحدى المدارس، وشقيقتها |هديل| تتهمان والدهما والذي يبلغ من العمر 53 عاما مدير شركة بالمعاش، بالتعدى عليهما جنسيا، حيث يعاني من مرض نفسي.وبانتقال الأجهزة الأمنية للمنزل ألقي القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة، وأنكر فعلته وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث والطب الشرعي بشأن الواقعة.