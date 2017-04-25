سول (رويترز) - قالت وكالة يونهاب للأنباء في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت تدريبات واسعة النطاق بالمدفعية يوم الثلاثاء في الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس جيشها.

وقالت يونهاب نقلا عن مصدر بحكومة كوريا الجنوبية لم تكشف عن هويته إن هناك دلائل على أن جيش كوريا الشمالية يجري تدريبات واسعة النطاق بالذخيرة الحية في مناطق حول مدينة وونسان على الساحل الشرقي.

ولم تؤكد وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية التقرير على الفور.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)