البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، من ضبط |م.ع| والهارب من تنفيذ حكم بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه، متلبسًا بسرقة |لاب توب| وهاتف محمول وفيزا من أحد الأشخاص، أثناء استقلالهما القطار حال توقفه بمحطة سكك حديد القاهرة.وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.