تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على ربة منزل هاربة من قضية مخدرات والمحكوم عليها بالمؤبد

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد إلقاء القبض على |رشا.ر.أ|، ربة منزل مقيمة بقرية أطنية التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا والهاربة من القضية رقم 1700 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغة |مخدرات| والمحكوم عليها بالمؤبد، والمقيدة كلي برقم 719 لسنة 2014 شمال المنيا حصر رقم 128 لسنة 2017 غيابي. تحرر المحضر اللازم بالضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.