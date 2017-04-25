اخبار مصر
-
رياضة
- البدري: راتبي في عام أقل من راتب يول الشهري مع الأهلي
- رمضان يكشف ما دار بينه وبين أجويرو وتوريه في مباراة السيتي
- رمضان يكشف سبب تألقه وأمرا أثار دهشته مع ستوك
- البدري يختار فريقا يخشاه في إفريقيا.. ويبرر غياب متعب وغالي
- ميدو: الأهلي بطل الدوري (2016-2017)
- بالصور.. كوليبالي 5
- ايفانز وإدموند يتأهلان للدور الثاني لبطولة برشلونة للتنس وخروج روبريدو
- ثنائية صلاح تقود روما لفوز كبير وتدفع بيسكارا للدرجة الثانية
- نيوكاسل يصعد للدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد من الغياب
- مواعيد مباريات اليوم في دوريات أوروبا وأبطال آسيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على «ربة منزل» هاربة من مؤبد في المنيا
25
ابريل
2017
04:44 AM
بواسطة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على ربة منزل هاربة من قضية مخدرات والمحكوم عليها بالمؤبد
تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد إلقاء القبض على |رشا.ر.أ|، ربة منزل مقيمة بقرية أطنية التابعة لمركز مغاغة، شمال المنيا والهاربة من القضية رقم 1700 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغة |مخدرات| والمحكوم عليها بالمؤبد، والمقيدة كلي برقم 719 لسنة 2014 شمال المنيا حصر رقم 128 لسنة 2017 غيابي. تحرر المحضر اللازم بالضبط، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع