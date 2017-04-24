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«أولاند» يعلن دعمه لـ«ماكرون».. ويحذر من وصول «اليمين المتطرف» إلى الحكم
24
ابريل
2017
18:15 PM
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أعلن الرئيس الفرنسي ﻓرانسوا أولاند، اليوم الاثنين، دعمه للمرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون؛ محذرا في الوقت ذاته من وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم.
وقال أولاند - في كلمة متلفزة ألقاها من قصر الأليزيه : «من جانبي سأصوت لصالح إيمانويل ماكرون فهو من يدافع اليوم عن القيم التي تسمح بتوحيد الفرنسيين"..محذرا من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها فرنسا حال انتخاب مرشحة حزب "الجبهة الوطنية".
وأضاف :"من واجبي مرة أخرى تحديد ما آراه يمثل رهانات هذا الاقتراع، وأحذر من خروج فرنسا من منطقة اليورو ومن تداعيات تنفيذ برنامج مارين لوبن على حياة الفرنسيين وإلغاء آلاف الوظائف جراء تزايد القيود على المبادلات التجارية".
وأكد أن الدولة حيال ما وصفه بـ«خطر»؛ لا ذلك لا يمكنه التزام الصمت أو إظهار عدم المبالاة، مشيدًا بموقف الشخصيات والتشكيلات السياسية التي أعلنت تأييدها لماكرون الذي تصدر أمس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليواجه مرشحة اليمين المتطرف في جولة الإعادة في 7 مايو.
وقال أولاند - في كلمة متلفزة ألقاها من قصر الأليزيه : «من جانبي سأصوت لصالح إيمانويل ماكرون فهو من يدافع اليوم عن القيم التي تسمح بتوحيد الفرنسيين"..محذرا من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي ستواجهها فرنسا حال انتخاب مرشحة حزب "الجبهة الوطنية".
وأضاف :"من واجبي مرة أخرى تحديد ما آراه يمثل رهانات هذا الاقتراع، وأحذر من خروج فرنسا من منطقة اليورو ومن تداعيات تنفيذ برنامج مارين لوبن على حياة الفرنسيين وإلغاء آلاف الوظائف جراء تزايد القيود على المبادلات التجارية".
وأكد أن الدولة حيال ما وصفه بـ«خطر»؛ لا ذلك لا يمكنه التزام الصمت أو إظهار عدم المبالاة، مشيدًا بموقف الشخصيات والتشكيلات السياسية التي أعلنت تأييدها لماكرون الذي تصدر أمس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ليواجه مرشحة اليمين المتطرف في جولة الإعادة في 7 مايو.
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