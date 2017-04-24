باريس (رويترز) - أظهرت أرقام وزارة الداخلية الفرنسية يوم الاثنين أن مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان يتصدران الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة بعد فرز 46 مليون صوت حتى الآن.

وبعد فرز جميع أصوات الناخبين تقريبا وعددها 47 مليونا أظهرت الأرقام أن ماكرون حصل على 23.82 بالمئة من الأصوات بينما حصلت لوبان على 21.58 بالمئة وحصل المرشح المحافظ فرانسوا فيون على 19.96 بالمئة في حين حصل المرشح اليساري جان لوك ميلينشون على 19.49 بالمئة.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)