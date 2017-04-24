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ضبط زوج قتل زوجته في الدقهلية
شهدت مدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، جريمة بشعة قتل خلالها زوج زوجته الحامل بعد الاعتداء عليها وخنقها حتى الموت
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا يفيد بقيام |عبده أ.ي| 28 عامًا، بقتل زوجته |شيرين. ع.ح| 21 عامًا، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتمكنت من القبض على الجاني بعد هروبه بصحبته نجلته. وأكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الزوج قتل زوجته بعد خلافات بينهما استمرت لفترة طويلة وأثناء تواجدهما في شقتهما تجددت الخلافات بينهما فاعتدى الزوج على زوجته خنقا ما أدى إلى مصرعها، مشيرًا إلى أن الجاني اصطحب نجلته وفر هاربا بعد ارتكاب الواقعة وتم القبض عليه في أحد الكمائن الثابتة أثناء ذهابه للقاهرة وتحرير محضر بالواقعة.تم نقل جثمان الزوجة إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنها كانت حاملا في الشهر الخامس.
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