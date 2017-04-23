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أمن الوادي الجديد يضبط 108 ألف عبوة سجائر مهربة من ليبيا
نجحت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، في إحباط تهريب 108 ألف عبوة سجائر مسرطنة عن طريق الحدود الليبية قبل دخولها البلاد وطرحها في الأسواق
تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد القبض على شخص وسيارة نقل في أحد الدروب الصحراوية بمركز الفرافرة. وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الفرافرة، عن قدوم سيارة نقل عن طريق الحدود الغربية محملة بكميات كبيرة من السجائر المسرطنة، قادمة من الجماهيرية الليبية، عن طريق الدروب والمدقات الجبلية على الحدود الغربية للبلاد. تشكلت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد حجاج، رئيس مباحث مركز الفرافرة، والملازم أول أحمد جمال، معاون مباحث القسم، وتم دعم القوة بسيارات مصفحة لتمشيط المناطق الحدودية، والدروب الجبلية بالفرافرة، وجرى ضبط سيارة نقل قادمة من منطقة غرب الموهوب الحدودية، محملة بـ 108 ألف عبوة سجائر مسرطنة ومجهولة المصدر، ومقلدة لماركات عالمية ومحلية، في مدخل منطقة سهل بركة بالمركز، بالقرب من مشروع الـ1.5 مليون فدان بالفرافرة، ويقودها | محمود. ش. ب | عاطل ومقيم بالفرافرة. تحرر للواقعة المحضر رقم 582 جنح مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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