قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، المطالبة بوقف بث برنامج |مع إسلام|، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية |القاهرة والناس|، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج، بجلسة 21 مايو المقبل

وعقدت جلسة اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار. وقال شيخ الأزهر، في دعواه: إن |بحيرى| اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.