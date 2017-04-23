اخبار مصر
-
رياضة
- صدمة في الجبلاية بعد تأييد حبس الأخوين الهواري
- مجلس إدارة برشلونة يرفض الغداء المعتاد قبل الكلاسيكو
- اختبارات وزن للاعبي الأهلي قبل المران الختامي لمواجهة طنطا
- الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم
- ميهوب يجتمع مع حسين السيد قبل مران الأهلي المسائي
- الأهلي يحقق 131 بطولة في كرة القدم خلال 110 سنوات
- القناة يواجه منتخب الإسماعيلية وديا استعدادا لـ «إف سي مصر»
- مدرب منتخب المحليين: الحديث عن قائمة معسكر مايو سابق لأوانه
- المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس الأخوين الهوارى 5 سنوات
- أول رد من حازم إمام على مرتضى بعد إزالة اسمه من على بوابة الزمالك (صورة)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
وقف دعوى إسقاط الجنسية عن آيات عرابي
23
ابريل
2017
16:46 PM
بواسطة
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بوقف نظر الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن آيات عرابى
وقالت الدعوى رقم 72161 لسنة 69 ق إن آيات عرابى دأبت على التحريض ضد مصر من خلال برامجها التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني للبلاد.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع