-
رياضة
- صدمة في الجبلاية بعد تأييد حبس الأخوين الهواري
- مجلس إدارة برشلونة يرفض الغداء المعتاد قبل الكلاسيكو
- اختبارات وزن للاعبي الأهلي قبل المران الختامي لمواجهة طنطا
- الأهلي يستضيف أكبر دورة دبلوماسية لكرة القدم
- ميهوب يجتمع مع حسين السيد قبل مران الأهلي المسائي
- الأهلي يحقق 131 بطولة في كرة القدم خلال 110 سنوات
- القناة يواجه منتخب الإسماعيلية وديا استعدادا لـ «إف سي مصر»
- مدرب منتخب المحليين: الحديث عن قائمة معسكر مايو سابق لأوانه
- المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس الأخوين الهوارى 5 سنوات
- أول رد من حازم إمام على مرتضى بعد إزالة اسمه من على بوابة الزمالك (صورة)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الإداري يوقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن أسامة جاويش
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة بوقف نظر دعوى إسقاط الجنسية عن الإعلامي أسامة جاويش، الذي يعمل بقناة |مكملين| جزائيا
وقالت الدعوى رقم ١٦٩٩٢ لسنة ٦٩ ق: إن القناة التي تبث من تركيا دأبت على نشر الأكاذيب وبث الشائعات التي من شأنها تكدير السلم العام وتأليب فئات الشعب المصري، التي تعد المنبر الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.وأضافت، أن جاويش بهذه القناة كان يتعمد نقل الأحداث من داخل مصر بأسلوب أبعد ما يكون عن الحقيقة، لتكدير الأمن العام في جمهورية مصر العربية، وأكدت كل وسائل الإعلام المرئية على الشاشات كذب كل ادعاءاته، كذلك لوحظ أنه يقوم بعمل مداخلات لشخصيات لها اتجاهات سياسية محددة من حيث الاعتداء على الدولة وإظهارها في أسوأ صورها.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)