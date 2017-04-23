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تشكيل عصابي لسرقة السيارات يعترف بقتل سائق في الشرقية
أدلى المتهمون بقتل سائق بلبيس باعترافاتهم أمام النيابة، خلال التحقيقات التي تمت بإشراف المستشار ياسر هندى المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية
وقال المتهمون إنهم كونوا تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على السيارات، وفي يوم الواقعة شاهدوا الضحية وشقيقه أثناء مرورهما مستقلان سيارة ملاكي أمام محطة أبو سمران بدائرة مركز بلبيس في اتجاه مدينة العاشر من رمضان وأثناء محاولتهم استيقاف السيارة حاولا الهرب مما اضطرهم لإطلاق أعيرة نارية تجاههما لإجبارهما على التوقف إلا أن إحدى الرصاصات أصابت السائق وتوفي متأثرًا بإصابته الخطيرة.وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد تلقيه بلاغًا من |وائل.ح| 41 عامًا تاجر منظفات صناعية أنه أثناء استقلاله سيارة نقل قيادة شقيقه |ثروت| 35 عامًا سائق أمام محطة أبو سمران بدائرة مركز بلبيس، وفوجئ بسيارة ملاكي سوداء يستقلها مجهولون تجاوزتهم في السير، وقام أحد مستقليها بإطلاق عيار ناري صوبهم فأصاب شقيقه بالجانب الأيسر من الرقبة ولقي حتفه عقب وصوله المستشفى.تم تشكيل فريق بحث جنائي توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًّا يتزعمه |السيد.ش| 31 عامًا عاطل ومقيم القاسمية التابعة لمركز بلبيس و|ناصر.ع| 31 عامًا عاطل و|منصور.س| 21 عامًا عاطل و|بسام.س| 21 عامًا عاطل، وجميعهم مقيمون أبو سمران.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالشرقية بالتنسيق مع البحث الجنائي بالقليوبية من ضبطهم جميعًا أثناء استقلالهم سيارة وبحوزتهم بندقيتين آليتين وخزينتين بداخلهما 40 طلقة لذات العيار وبندقية خرطوش بداخلها 5 طلقات وطبنجة صوت وخزنة 5 طلقات.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ على المضبوطات وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
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