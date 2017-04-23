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نظر محاكمة 30 متهما في «أحداث عنف المطرية».. اليوم
23
ابريل
2017
04:45 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المطرية»
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.
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