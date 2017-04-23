تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف المطرية»