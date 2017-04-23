.كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد أنه حال مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الزهار في قرية المنير بمركز مشتول السوق، شوهد شخصان يستقلان دراجة بخارية سوداء بدون لوحات معدنية وعند محاولة استيقافهما بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته صوب القوات أصاب أحدها الصندوق الخلفي للسيارة مما دعا الضابط والقوة المرافقة لمبادلته إطلاق النار مما أسفر عن إصابته وسقوطهما أرضا بالدراجة البخارية إلا أن قائدها لاذ بالفرار مستغلا طبيعة المنطقة الزراعية المجاورة.. وتمكنت القوات من ضبط |محمود ف |26 عاما المتهم مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر وآخر بالظهر من الجانب الأعلى الأيسر وبحوزته بندقية خرطوش |شوت جن| تحمل أرقام 5704 وطلقتين لذات العيار وفارغ طلقة خرطوش ودراجة بخارية ماركة بوكسر |بدون لوحات معدنية|..وبتضييق الخناق على المتهم قرر قيامه بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات خشية ضبطه بالسلاح الناري الذي يحرزه بقصد الدفاع عن النفس وأن الدراجة البخارية المضبوطة ملكه، وأضاف أن قائد الدراجة البخارية الهارب هو |بسام م |وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبعرضهما على النيابة العامة اتخذت قرارها بحبسهما على ذمة التحقيق.