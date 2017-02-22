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اليوم.. الحكم على 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالهرم
تصدر محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار فادي عزيز، وأمانة سر ناصر سعد، اليوم الأربعاء، الحكم على 3 سيدات، لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع خليجيين بشقة بهضبة الهرم
كانت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد محمود هويدي، مدير الإدارة، أكدت تورط 3 سيدات في أعمال الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية، واستقطابهن الخليجيين من الملاهي الليلية مقابل حصول كل متهمة على 1500 جنيه. وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد لاشين من القبض على المتهمات أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 خليجيين بشقة بالهرم، وتبين أن إحداهن قوادة وتسهل الدعارة، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوي على اتفاقات جنسية ومبالغ مالية. وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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