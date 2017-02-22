وكان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بأنه تبلغ لمركز شرطة القوصية من عدد من الأهالي بقيام ثلاثة أشخاص باختطاف شخص عنوة بقرية المنشأة الكبرى، متوجهين إلى قرية عرب التتالية بذات المركز، لخلافات مالية.وانتقل ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين قيام |م.ح.ق| هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد في قضية |سلاح|، و|م.ح.ق|، |ح.ق.ى|، يعملون بتجارة المواشي، مقيمين بقرية عرب التتالية، باصطحاب |م.م.و| تاجر مواشي مقيم بقرية رزقة دير المحرق، بسيارة أجرة حمراء اللون، بسبب خلافات مالية بينهم.وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطهم والسيارة، وبمواجهة الأخير أقر بقيامهم باصطحابه داخل السيارة لوجود خلافات مالية بينهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.