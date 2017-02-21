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إصابة ملاح وجزار في اشتباكات بسبب خلافات مالية بالمنيا
أصيب ملاح يعمل على مركب خاص وجزار، في اشتباكات بالأسلحة البيضاء؛ بسبب خلافات مالية بالمنيا
كان اللواء فيصل دويدار مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من اللواء محمود عفيفي مدير البحث الجنائي، بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية تله مركز المنيا، وعلي الفور، انتقل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث مركز المنيا. وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين كل من: طرف أول، حسين فتحي |28 سنة|، ملاح بحري على مركب خاص بميناء الإسكندرية، مصاب بجرح أعلى الصدر، وحالته حرجة، وتم نقله لمستشفي المنيا الجامعي، وشقيقه محمود |32 سنة| جزار. وطرف ثان: أحمد حسام الدين |23 سنة| جزار، مصاب بجروح قطعية بأماكن متفرقة. ويرجع سبب المشاجرة إلى وجود خلافات مالية بين الطرفين، وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.
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