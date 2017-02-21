تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بدهس قطار لـ«يوسف محمد ناجي، 11 عاما» بطريق الزقازيق -فاقوس، أمام قرية هرية رزنة.وبتحريات المباحث تبين اصطدام القطار رقم 384 ركاب القادم من الزقازيق إلى القاهرة، حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، مما أدى إلى وفاته في الحال، وبسؤال عم المتوفي أحمد ناجي مصطفى الخضري 30 سنة، حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء عبور نجل شقيقه قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به القطار مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته أو يشتبه في حدوثها جنائيًا. وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار تحت تصرف النيابة العامة.