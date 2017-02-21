تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن المحافظة، إخطارا من المقدم إيهاب شمس، رئيس مباحث مركز شرطة الخارجة، بضبط عاطل بحوزته 10 قطع حشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبائع خضار متهم في 12 قضية متنوعة، ما بين مخدرات وسرقة، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقة من ذات العيار. كما تمكنت مباحث مركز الداخلة، بقيادة الرائد أحمد فراج، من ضبط عاطل مقيم بقرية غرب الموهوب، وبحوزته 5 قطع حشيش كبيرة الحجم، و10 أقراص مخدرة بقصد الإتجار، و500 جنيه وهاتف محمول.تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر أرقام 1057، 1179 جنح مركز الخارجة، و241 إداري مركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.