وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن المحافظة، إخطارا من العقيد عبد الحكيم شلبي، وكيل إدارة مرور المحافظة، يفيد تمكن المقدم عمرو أحمد صالح، رئيس مباحث المرور بالإدارة، خلال حملة مرورية مكبرة بمدينة الخارجة، من ضبط سيارة جيب ماركة |شيروكي| موديل 2009، تحمل أرقام شاسيه مخالفة للموجودة في رخص التسيير، صادرة من مرور حدائق القبة بمحافظة القاهرة.وتبين بالفحص، أن السيارة مهربة من الخارج، ومتلاعب في أرقام الشاسيه ولوحاتها المعدنية، وأوراق تراخيصها.وتم التحفظ على السيارة، وتحرير المحضر رقم 446 إداري قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.