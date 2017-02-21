-
رياضة
- محمد مصيلحي: قيادة منتخب الشباب في يد مجلس إدارة الأهلي
- سعد سمير يكتفي بتدريبات الجري حول الملعب
- زغلول صيام يكتب: نواب وزير الرياضة ذهبوا مع الريح!!!
- الزمالك يحيل ملف عودة «محمد كوفي» للجهاز الفني
- محاضرة فنية للاعبي الأهلي استعدادا لدجلة
- مرتضى منصور يحذر محمد حلمي ولاعبي الزمالك من التحدث إلى الإعلام
- الجبلاية يخطر مدربي المنتخب بشرط التفرغ للاستمرار بالجهاز الفني
- إشارة غير لائقة من أنشيلوتي تكلفه خمسة آلاف يورو
- 300 ألف جنيه تمنع صدقي وماهر ورمزي من ترك العمل بالفضائيات
- سام مرسي ضمن قائمة المنتخب بمعسكر مارس
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«شويجو»: العملية الروسية في سوريا أوقفت «الثورات الملونة» بالشرق الأوسط
أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العملية العسكرية الروسية في سوريا ساعدت على حل مهمة جيوسياسية تتمثل في قطع سلسلة "الثورات الملونة" في الشرق الأوسط وإفريقيا.
ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن شويجو قوله - خلال افتتاح المنتدى الشبابي الروسي الثاني الذي أقيم بموسكو، الثلاثاء، تحت عنوان (التعاون الدولي العسكري السياسي والعسكري الاقتصادي)، إن "القوات الروسية في سوريا لا تقتل الإرهابيين وتحرر سوريا منهم فحسب، بل وتمنع الإرهابيين من التوغل في روسيا".
وأضاف أن محاولات إبطاء تشكيل نظام عالمي جديد سيقود إلى الفوضى، حيث أصبحت القوة العسكرية الأداة الرئيسية لحل المشاكل، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الدول تصبح أكثر توترا، ومحاولات الغرب بزعامة أمريكا إبطاء عملية تشكيل نظام عالمي جديد أكثر عدالة يؤدي إلى الفوضى ويقابل برفض من قبل العديد من الدول".
وأشار الوزير الروسي، إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يزال ماضيا في نهجه السابق المتمثل في رفض كافة أشكال التعاون مع روسيا ويواصل تعزيز قدراته العسكرية قرب الحدود الروسية، مضيفا أن دول الناتو تواصل تخويف نفسها بما يسمى الخطر الروسي.
وتابع "بدلا عن توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب، يعلن الحلف أن روسيا هي الخطر الرئيسي، ويعزز قدراته العسكرية قرب حدودنا".
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)