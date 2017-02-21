عززت مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من وجودها المكثف بمنطقة الأهرامات، تزامنًا مع زيارة النجم العالمي ليونيل ميسي للمنطقة

ودفعت المديرية بقيادة اللواء هشام العراقي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن واللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث، بعدد من القوات النظامية والمباحث بمحيط المنطقة، لتأمين كل مداخلها ومخارجها.يذكر أن نجم الكرة العالمية لاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يصل، مساء اليوم الثلاثاء، للقاهرة في حملة للترويج للسياحة العلاجية والتي سبق وتأجلت مرتين، وذلك ضمن حملة |تور آند كيور| تحت شعار |عالم خال من فيروس سي|.