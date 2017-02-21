والطاعنون هم كل من: حمدي محمد بريك، وعبدالمنعم جابر، وقدود عبد الظاهر، وحسن على حسن، ومصطفى على حسن، وأحمد على أحمد، وجابر سعيد حسن، وأيمن محمد جابر، ومحمد عبد الباقي جبريل. وأسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم دبروا تجمهرا بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتلوا حسن محمد شحاتة، زعيم المذهب الشيعى في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه بأن توجهوا إلى مكان تواجدهم وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف وأجبروهم على الخروج ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا فأحدثوا إصابتهم التي أودت بحياتهم إضافة إلى شروعهم في قتل آخرين مع سبق الإصرار، ووضعوا النار عمدًا في مبانى مسكونة وأتلفوا أموالًا خاصة وحازوا أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف بدون ترخيص.جدير بالذكر أن الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، قضت بمعاقبة ٢٣ متهما بالسجن المشدد ١٤ عاما وبراءة ٨ آخرين في قضية محاكمة 31 متهما منهم (١٣ حضوريًا، ١٨ غيابيًا) بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين، على خلفية الأحداث التي وقعت بزاوية أبو مسلم بمركز أبو النمرس في القضية رقم 3117 جنايات الجيزة، المعروفة إعلاميًا بـ|فتنة الشيعة| والتي وقعت في شهر يونيو من عام ٢٠١٣.