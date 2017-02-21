-
رياضة
- بالصور.. مواقف إنسانية لـ«ميسي» لا تنسى
- وزير الرياضة يتلقى دعوة لحضور حفل استقبال ميسي
- البدري يطمئن على مروان محسن بعد جراحة الصليبي
- وزير الرياضة يسهم في تكاليف علاج رئيس «المصارعة»
- اتحاد المصارعة يعيد تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات
- حسام غالى يعود لقيادة وسط الأهلي أمام وادى دجلة
- الأهلي يخاطب الأمن لتحديد عدد الجماهير أمام بيدفيست
- شكوك حول مشاركة روني مع مان يونايتد بنهائي كأس الرابطة
- وزير الرياضة يلتقي منتخب الشباب قبل السفر إلى زامبيا
- تجهيزات مبكرة لاستقبال بعثة الزمالك قبل السفر إلى نيجيريا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حبس تشكيل عصابى تخصص في النصب على المواطنين بمدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر أول بحبس تشكيل عصابى تتزعمه ربة منزل تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تغيير العملات الأجنبية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق
وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغًا من |و م|، مدير شركة أجهزة كمبيوتر، بقيام ربة منزل بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية |فيس بوك| عن رغبتها في استبدال 16.500 دولار بالجنيه، وعقب اتفاقه معها على استبدال المبلغ مقابل مبلغ 320،100 ألف جنيه، طلبت منه التقابل معها بشقة دائرة القسم.وتوجه لها وبحوزته المبلغ، ولدى دخوله للشقة فوجئ بقيامها و|4| آخرين بصحبتها بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي |دون إصابات|، وتقييد حركته والاستيلاء منه على المبلغ المالي، وهاتفه المحمول ماركة آيفون، وإكراهه على التوقيع على عدد من ايصالات الأمانة على بياض وطرده من الشقة عقب ذلك.وأضاف بعلمه بأن صحة اسم المذكورة |م ح|، وأن مستأجر الشقة محل البلاغ |ص م|، واتهمهما وباقي المتهمين غير معلومين لديه بارتكاب الواقعة.وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة |م. م|، عربية الجنسية |، كوافيرة، و|ص. م|، عاطل ومطلوب على ذمة 4 قضايا، و|ب. م|، عاطل، و|أ. س|، عاطل، وأ. ع|، عاطل.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.وتم بإرشاد الأولى ضبط مبلغ مالي 3500 جنيه، وبإرشاد الثاني تم ضبط مبلغ مالي 2500 جنيه وقرر بإيداع مبلغ مالي 20 ألف جنيه بالبنك الأهلي،، وبإرشاد الثالث تم ضبط طبنجة صوت |المستخدمة في الحادث|، ومبلغ مالي 5000 جنيه، ودراجة بخارية ماركة هيونداى قام بشرائها بمبلغ 50 ألف جنيه وبإرشاد الرابع تم ضبط دراجة بخارية ماركة هوندا قام بشرائها بمبلغ 49 ألف جنيه، وبإرشاد الخامس تم ضبط إيصال إيداع مبلغ مالي 40 ألف جنيه فرع السيدة زينب، اعترفوا أنها من متحصلات الحادث، وأضافوا بالتخلص من إيصالات الأمانة.وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)