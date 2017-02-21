وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقى بلاغًا من |و م|، مدير شركة أجهزة كمبيوتر، بقيام ربة منزل بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية |فيس بوك| عن رغبتها في استبدال 16.500 دولار بالجنيه، وعقب اتفاقه معها على استبدال المبلغ مقابل مبلغ 320،100 ألف جنيه، طلبت منه التقابل معها بشقة دائرة القسم.وتوجه لها وبحوزته المبلغ، ولدى دخوله للشقة فوجئ بقيامها و|4| آخرين بصحبتها بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي |دون إصابات|، وتقييد حركته والاستيلاء منه على المبلغ المالي، وهاتفه المحمول ماركة آيفون، وإكراهه على التوقيع على عدد من ايصالات الأمانة على بياض وطرده من الشقة عقب ذلك.وأضاف بعلمه بأن صحة اسم المذكورة |م ح|، وأن مستأجر الشقة محل البلاغ |ص م|، واتهمهما وباقي المتهمين غير معلومين لديه بارتكاب الواقعة.وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة |م. م|، عربية الجنسية |، كوافيرة، و|ص. م|، عاطل ومطلوب على ذمة 4 قضايا، و|ب. م|، عاطل، و|أ. س|، عاطل، وأ. ع|، عاطل.وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.وتم بإرشاد الأولى ضبط مبلغ مالي 3500 جنيه، وبإرشاد الثاني تم ضبط مبلغ مالي 2500 جنيه وقرر بإيداع مبلغ مالي 20 ألف جنيه بالبنك الأهلي،، وبإرشاد الثالث تم ضبط طبنجة صوت |المستخدمة في الحادث|، ومبلغ مالي 5000 جنيه، ودراجة بخارية ماركة هيونداى قام بشرائها بمبلغ 50 ألف جنيه وبإرشاد الرابع تم ضبط دراجة بخارية ماركة هوندا قام بشرائها بمبلغ 49 ألف جنيه، وبإرشاد الخامس تم ضبط إيصال إيداع مبلغ مالي 40 ألف جنيه فرع السيدة زينب، اعترفوا أنها من متحصلات الحادث، وأضافوا بالتخلص من إيصالات الأمانة.وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بسرقته بالإكراه، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.