شرع عاطلان في سرقة سائق توك توك بمنطقة أرض اللواء تحت تهديد السلاح، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط أحدهما، وأُخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة

تفاصيل الواقعة بدأت بمرور النقيب عمرو الديباوي معاون مباحث قسم شرطة العجوزة بمنطقة الصفطاوي بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية ولاحظ تجمع عدد من الأهالي، بالفحص تبين أنه عقب قيام سائق توك توك بتوصيل شخصين إلى المنطقة هدده أحدهم بسلاح ناري وحاولا سرقة التوك توك الخاص به إلا أنه استغاث بالأهالي وفر المتهمان هربا.بإجراء التحريات تبين أن المتهمان هما |م. ن| وشهرته نحلة عاطل، و|ك. ي| وشهرته بلوعة، عاطل.بتقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.