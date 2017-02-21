الدعوى المقامة من القيادي الإخواني المحبوس |محمد سعد الكتاتني|، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف، سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات، وتمكين هيئة الأوقاف المصرية وحدها بكافة الاختصاصات طبقًا للقانون.اختصمت الدعوى رقم 82560 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية، ووزير الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجمع البحوث الإسلامية، بصفتهم.قالت الدعوى، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا برقم 300 لسنة 2016 في 1 يوليو الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، وعضوية كلًا من وزير الأوقاف، وممثل لوزارة الإسكان والاستثمار، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثل لهيئة الرقابة الإدارية، لحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف سواء كانت أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات في شركات.وأضافت أن هذا القرار صدر منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها التي أنشئت من أجله.