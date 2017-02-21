أفادت وسائل إعلام رسمية في باكستان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح؛ وذلك جراء وقوع 3 انفجارات بمنطقة «تشارسادا» بإقليم «خيبر بختونخوا».

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، أنه مازال هناك دوي إطلاق نار مكثف في المنطقة التي شهدت الانفجارات؛ وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.