اخبار مصر
-
رياضة
- بسبب زيارته للقاهرة..هاشتاج ميسي يتصدر تويتر مصر
- الأهلي يمنع ميدو من استقبال الأسطورة ميسي
- الزمالك يواصل مطاردة البرتغالي فيريرا
- السعيد يوجه رسالة إلى أخطر خطير.. وعيد: حبيبي يا أبو الدبابيس
- «قدم شمال سيناء» تنظم المباريات الأخيرة للقسم الثالث في توقيت واحد
- فرتونن مدافع توتنهام: نستطيع القتال في ثلاث بطولات
- جدول ترتيب مسابقة منطقة الجيزة «مواليد 2001» لكرة القدم
- الاتحاد يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الداخلية
- سموحة يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة طنطا
- تقارير صحفية: ريال مدريد يتحرك لضم ميسي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الشرطة تطارد انتحاريا داخل محكمة في باكستان
21
فبراير
2017
11:15 AM
بواسطة
أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية عن أنها تمكنت، الثلاثاء، من قتل انتحاريين اثنين عند مدخل محكمة في الولاية الشمالية الغربية لباكستان، لكن انتحاريا ثالثا تمكن من دخول المبنى.
وقال رئيس بلدية اقليم شارسادا في الولاية، بهادور يار، للتلفزيون، إن الانتحاريين الثلاثة هاجموا مبنى القضاء في تانجي، موضحا أنه تمكن من رؤية جثتيهما، مضيفًا أن الانتحاري الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع