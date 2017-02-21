أعلن مسؤولون في الشرطة الباكستانية عن أنها تمكنت، الثلاثاء، من قتل انتحاريين اثنين عند مدخل محكمة في الولاية الشمالية الغربية لباكستان، لكن انتحاريا ثالثا تمكن من دخول المبنى.

وقال رئيس بلدية اقليم شارسادا في الولاية، بهادور يار، للتلفزيون، إن الانتحاريين الثلاثة هاجموا مبنى القضاء في تانجي، موضحا أنه تمكن من رؤية جثتيهما، مضيفًا أن الانتحاري الثالث تمكن من الدخول والشرطة تطارده.