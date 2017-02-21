شنت مديرية أمن المنيا حملة موسعة شاركت فيها |إدارة المرور، وقوات تنفيذ الأحكام، ومجموعات قتالية|، تمكنت خلالها من تحرير عدة محاضر ومخالفات

وتمكنت الحملة من تحرير |54 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1076 مخالفة مرورية مختلفة، وفى مجال ضبط مخالفات المقاهى والمحال العامة، تمكنت من تحرير 16 محضر إشغال طريق، ومحضر بيئة، و175 إزالة إدارية، وبالعرض على اللواء فيصل دويدار، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، أمر بالتحفظ على المتهمين والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.