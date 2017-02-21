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قمة إسبانية فرنسية لبحث سبل تعزيز التكامل في «الأوروبي»
استقبل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الإثنين، الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، لبحث سبل تعزيز التكامل في الاتحاد الأوروبي ومناقشة أهم القضايا الدولية.
ويبحث الزعيمان، خلال النسخة الـ25 من القمة الإسبانية- الفرنسية حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفى)، الأوضاع في ليبيا وسوريا والعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما يبحث الجانبان مشكلة اللاجئين والهجرة غير الشرعية والحرب على الإرهاب، الذي ضرب بشدة فرنسا منذ القمة الأخيرة التي عقدت بين الجانبين في باريس وأيضا مواجهة تحديات مثل خروج بريطانيا من التكتل "البريكسيت".
ومن المتوقع أن تسفر القمة عن توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الحرب على الإرهاب والإتجار بالمخدرات والأمن المدني والتعاون الجامعي والملكية الفكرية والاستثمارات في البنية التحتية.
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