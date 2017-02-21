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الفصل في استشكال استمرار تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير.. اليوم
21
فبراير
2017
07:46 AM
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تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حكمها في استشكال مطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم تيران وصنافير
صدر الحكم المطلوب تنفيذه، بحسب الاستشكال المقدم للمحكمة، في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 قضائية، واللتان تم حسمهما بوقت سابق من المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تبعية جزيريتي تيران وصنافير للسيادة المصرية، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعد أن رفضت طعنا ضده قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة. اختصم الأشكال المودع برقم 2718 لسنة 71 قضائية رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.
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