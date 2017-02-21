تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء حكمها في دعوى قضائية مقامة من أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، للمطالبة بإلغاء قرارات وزارة الصناعة أرقام 43، 91، 93 بشأن وضع شروط على استيراد السلع من الخارج

اختصمت الدعوى رقم ٧٢٤٦٤ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الوزراء ووزير الصناعة وآخرين، وذكرت أن الشعبة يأست من محاولات التفاوض مع وزير التجارة والصناعة من أجل التراجع عن قراراته التي تسببت في تعرض التجار إلى خسائر كثيرة، والبعض منهم متاجرهم فارغة لا يوجد بها بضائع لأن هذه القرارات أوقفت استيراد 26 مجموعة من السلع منها الأدوات المنزلية والمكتبية والتجميل.