وقالت مصادر أمنية: إنه تم ضبط المحكوم عليه |حسن. ح|، 29 عاما، ومقيم في الإسماعيلية، ومطلوب ضبطه في قضية مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.تم التحفظ على المتهم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.