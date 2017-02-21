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ضبط هارب من السجن المشدد ٣ سنوات في شمال سيناء
21
فبراير
2017
06:46 AM
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تمكنت قوات الأمن في شمال سيناء، من ضبط هارب من قضية مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة شملت مختلف مناطق المحافظة
وقالت مصادر أمنية: إنه تم ضبط المحكوم عليه |حسن. ح|، 29 عاما، ومقيم في الإسماعيلية، ومطلوب ضبطه في قضية مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.تم التحفظ على المتهم، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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