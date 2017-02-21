الحكم في تمكين المحامين من الاستئناف على أوامر متهمي «أمن الدولة»

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى التي تطالب بتمكين المحامين من الاستئناف على أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين في نيابة أمن الدولة