اخبار مصر
-
رياضة
- معتمد جمال يستقر على تشكيلة شباب الفراعنة لأمم أفريقيا
- مان سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام موناكو بدوري أبطال أوروبا
- إيهاب لهيطة وعامر حسين يبحثان أزمة معسكر المنتخب
- الأهلي يواصل استعداداته اليوم للقاء وادي دجلة
- اعتراض عضو باتحاد الكرة يمنع سفر لهيطة إلى زامبيا
- المسابقات تجتمع لمناقشة تقارير مباريات الجولة 19 بالدوري
- انطلاق 9 مباريات اليوم بمجموعة القاهرة
- فينجر: لاعبو أرسنال نفذوا مهمتهم بنجاح وفازوا على ساتون بالكأس
- صلاح يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ34
- تغريدة.. قناة الأهلي مش عزبة والترحيب بميسي يتصدران تويتر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الحكم في تمكين المحامين من الاستئناف على أوامر متهمي «أمن الدولة»
21
فبراير
2017
06:46 AM
بواسطة
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى التي تطالب بتمكين المحامين من الاستئناف على أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين في نيابة أمن الدولة
واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٢٠٧٢ لسنة ٧١ قضائية وزير العدل بصفته، استنادا إلى مواد القانون الضامنة لحقوق المتهمين في توفير إجراءات محاكمة عادلة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع