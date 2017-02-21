تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات؛ حيث تستمع المحكمة إلى شهادة الشهود بالقضية

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو عام 2015 بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.