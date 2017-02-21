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الحكم في بطلان فصل طالبين من كلية الشرطة لانتمائهما للإخوان.. اليوم
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من محمد زهران ورامي أحمد، أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائهما لجماعة الإخوان، على فصلهما من الكلية
واختصمت الدعويان رقمي ٢٩٢٤٠/٣٩١١٣لسنه ٦٢ قضائية عليا وزير الداخلية بصفته، لإلغاء القرار الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة الأولى منها.وكانت المحكمة قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة تعليقيًا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل في مدى دستورية شرط توافر حسن السمعة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفي أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.وذكر الطعن أن نص المادة المحال إلى المحكمة الدستورية العليا والخاص باشتراط توافر حسن السمعة في طالب الأكاديمية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة لا يمثل سندًا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، في حين أن الطلاب المفصولين موزعون بين الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.
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