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«الجنايات» تنظر اليوم رد هيئة محاكمة متهمي كتائب أنصار الشريعة
21
فبراير
2017
04:46 AM
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ|كتائب أنصار الشريعة|
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية أجلت نظر القضية لاتخاذ إجراءات رد المحكمة. وكان النائب العام أمر بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
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