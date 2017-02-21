عرضت فضائية «روسيا اليوم»، الاثنين، لقطات فيديو لتظاهر الآلاف من البريطانيين اليوم، في العاصمة لندن؛ إحتجاجًا على زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المرتقبة للبلاد.



ويناقش مجلس العموم البريطاني، طلبًا لإلغاء دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، وسط احتجاجات كثير من النواب ضد الزيارة، بعد أن تلقى البرلمان التماسين يحملان أكثر من الـ100 ألف توقيع المطلوبة التي تلزم البرلمان لطرح الأمر للنقاش، حيث جمعت عريضة إلكترونية تطالب الحكومة بإلغاء الزيارة أكثر من 1.85 مليون توقيع، في حين حصلت عريضة أخرى تدعمها على 311 ألف توقيع.



واحتج آلاف المواطنين، بالعاصمة لندن؛ اعتراضًا على مبادئ «الكراهية والعنصرية والتفرقة» التي ينتهجها «ترامب»، وسط معارضة كبيرة لبعض السياسين البارزين.



وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد وجهت دعوة رسمية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال زيارتها لواشنطن في 27 يناير الماضي، لزيارة بريطانيا، ما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات في المملكة المتحدة.







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