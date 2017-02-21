تنظر محكمة جنح الهرم، دعوى مقامة من كمال محمد نجيب التابعي المرشح السابق لمنصب نقيب التمريض، ضد النقيب الحالي كوثر محمود يتهمها فيها بالبلاغ الكاذب والإضرار العمدي به وتشويه سمعته

وطالب المدعي في دعواه التي حملت رقم 4805 لسنة 2017 بإلزام خصمته بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 40001 جنيه للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.وكان محمد فوزي المتولى المحامي، أقام جنحة مباشرة ضد نقيب التمريض كوثر محمود بناءً على طلب المدعي بالحق المدني كمال محمد نجيب التابعي المرشح السابق لمنصب النقيب، اتهمها فيها بالإضرار العمدي بموكله وتشويه سمعته بعدما ادعت استيلاءه على أموال المقيدين بالنقابة والحاصلين على دبلومة الجودة من أكاديمية السادات بصفته النقيب الفرعي، وحررت بلاغًا رسميًا بذلك ثبتت التحقيقات فيما بعد عدم صحته وتم حفظ القضية.