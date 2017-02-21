وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تكوين |محمد. ن| صاحب الشركة، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية، بالإضافة إلى إطلاق موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، ودعا المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في المضاربات المالية خارج مصر |الفوركس| البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريًّا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.