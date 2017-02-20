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أمن الوادي يضبط إخوانيا مختبئا في صحراء الفرافرة
20
فبراير
2017
19:46 PM
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شنت مباحث الأمن الوطني بالوادي الجديد، حملة مشتركة مع عناصر قتالية ومجموعات أمنية مدعومة بسيارات مصفحة وعربات مدرعة، ضبطت خلالها صاحب شركة مقاولات، عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، مختبئ في صحراء مركز الفرافرة
وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد القبض على |ب. ع| 42 سنة صاحب شركة مقاولات عامة ومقيم بمنطقة القناطر الشرقية بمحافظة القليوبية وبحوزته 59 ألف جنيه، وهاتف محمول حديث وجهاز مساحي حديث |GBS| بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية. وتحرر للواقعة المحضر رقم 134 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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