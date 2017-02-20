وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء قاسم حسين مدير الإدارة، عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، 13 قضية في مجال الاتصالات والبريد، 222 بائعا متجولا، و1571 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وتنفيذ 172 حكما قضائيا.